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Названы имена офицеров, руководивших обстрелами Донецка
В оперативном командовании ДНР назвали имена офицеров ВСУ, которые руководили обстрелом жилых домов на территории Донецка.
В досье, поступившем в распоряжение ДАН, говорится, что обстрелом кварталов Донецка руководил командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Андрей Соколов. Также упоминается имя его подчиненного – заместителя бригады Александра Самарского.
Удалось установить, что в период с 30 января по 5 февраля Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122 и 152 мм по Киевскому и другим районам Донецка. В результате погибло 6 мирных жителей, более 30 получили ранения.
Сообщается, что действия украинских военных могут быть расценены как планирование, развязывание и ведение агрессивной войны.
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