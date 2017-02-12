Названы имена офицеров, руководивших обстрелами Донецка

В оперативном командовании ДНР назвали имена офицеров ВСУ, которые руководили обстрелом жилых домов на территории Донецка.

Удалось установить, что в период с 30 января по 5 февраля Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122 и 152 мм по Киевскому и другим районам Донецка. В результате погибло 6 мирных жителей, более 30 получили ранения.

Сообщается, что действия украинских военных могут быть расценены как планирование, развязывание и ведение агрессивной войны.