В Южной Корее вице-президента Samsung допросят по делу о коррупции

Специальная комиссия по расследованию коррупционного скандала с участием отстраненной от власти президента Южной Кореи Пак Кын Хе вновь вызовет для беседы в качестве подозреваемого сына председателя корпорации Samsung Electronics Ли Чже Ёна.

"Существуют ряд моментов, которые необходимо проверить, вновь вызвав вице-президента (Samsung Electronics) для их подтверждения", — цитирует агентство Ренхап слова представителей комиссии.

Отмечается, что решение, запрашивать ли ордер на арест Ли Чже Ёна, будет вынесено лишь после встречи с ним в понедельник.

Ли Чже Ён, который является вице-президентом корпорации и уже несколько лет фактически исполняет обязанности главы компании в связи с болезнью отца, был впервые вызван для беседы с представителями прокуратуры в середине января. Спустя несколько дней окружной суд Сеула отказал следователям в выдаче ордера на арест Ли.

Следствие считает, что корпорация Samsung Electronics перевела на счета немецкой компании, контролируемой подругой южнокорейского президента Цой Сун Силь, 22 миллиарда вон (около 18 миллионов долларов) якобы за предоставление консалтинговых услуг, хотя на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде. Кроме того, корпорация выделила 20,4 миллиарда вон (около 17 миллионов долларов) двум неправительственным фондам, которые контролировала Цой.

В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc. Пенсионный фонд владел 11,6% акций в Samsung и 5% в Cheil Industries Inc. Следователи считают, что таким образом президент Пак Кын Хе и ее окружение хотели отблагодарить одну из крупнейших компаний страны за услуги, оказанные подруге президента Цой Сун Силь.