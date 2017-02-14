Трамп: проблемы можно увидеть в любой точке земного шара

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна имеет дело с большим количеством проблем, о масштабах которых многие даже не догадываются. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Интерфакс".

Трамп отметил, что во время предвыборной кампании он говорил, что ситуацию, в которой оказались США, нельзя назвать хорошей.

"Теперь, когда я могу детально изучать этот вопрос, в том числе, получая данные разведки на брифингах, я вижу, что мы имеем дело с большим количеством проблем, причем многие люди даже не догадываются об их масштабах", - сказал он.

По его словам, у США есть немало внутренних проблем. Он также считает серьезной проблемой ситуацию с КНДР.

"Весь Ближний восток сталкивается с трудностями. Проблемы можно увидеть в любой точке земного шара", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Северную Корею "большой-большой проблемой", с которой США будут разбираться очень жестко.