СМИ: ядерная лаборатория США в Лос-Аламосе провалила проверку на безопасность

Американские регуляторы по итогам ежегодной проверки признали неудовлетворительной безопасность Национальной лаборатории ядерных исследований США в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико). Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, федеральное управление безопасности ядерных объектов США, которое является независимым проверочным органом и отчитывается напрямую президенту и министру энергетики, проведя оценку безопасности лаборатории, выявило 24 нарушения. О каких именно претензиях со стороны регуляторов идет речь, не поясняется.

Выявленные нарушения не носят серьезного характера, однако, как сообщает местное издание The Santa Fe New Mexican, их хватило для того, чтобы лаборатории была поставлена так называемая красная оценка, означающая неудовлетворительное состояние безопасности объекта. Как заявил представитель лаборатории Кевин Рорк, на объекте уже приняты необходимые меры с тем, чтобы повысить его безопасность, также был проведен дополнительный инструктаж и обучение персонала.

Как сообщается, комплекс в Лос-Аламосе стал единственной из 16 лабораторий, находящихся под управлением министерства энергетики США, в отношении которой по итогам проверки в этом году была выдана "красная" оценка. Еще два объекта получили "желтую" оценку, означающую, что нормы безопасности на них являются адекватными, но требуют улучшений. Остальные 13 лабораторий полностью выдержали тесты, получив "зеленую" оценку.

В 2014 году регуляторы США зафиксировали более 30 нарушений, допущенных как в самой лаборатории в Лос-Аламосе, так и в приписанном к ней хранилище ядерных отходов на юго-востоке Нью-Мексико. В одном из помещений могильника, о котором идет речь, треснула оболочка емкости с отходами. В результате утечки радиации заражение получили более 20 работников хранилища, которое пришлось временно закрыть. После проведения многочисленных проверок и признания хранилища безопасным оно было вновь открыто в декабре прошлого года.