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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Ракета неизвестного типа была выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена.
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