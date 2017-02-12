КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета неизвестного типа была выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена.