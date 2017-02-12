Главное сейчас
-
Женщина скончалась при экстренной посадке самолета в РФ
-
В Белоруссии для иностранцев вступают в силу новые правила
-
Ночной прилив снял с берега 200 дельфинов-гринд в Новой Зеландии
-
Возбуждено дело по факту нападения на фельдшера скорой в Саратове
-
Поклонники осудили перемену во внешности Веры Брежневой
Главные события у вас в почте
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Фото: © AP Photo/ Lee Jin-man
КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Ракета неизвестного типа была выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена.
Оставить комментарий