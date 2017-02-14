Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Совбез ООН осудил проведенные КНДР испытания баллистических ракет

В ООН осудили пуск КНДР баллистической ракеты
Фото:
Совет Безопасности ООН осудил проведенные КНДР испытания баллистических ракет в нарушение шести резолюций.
"Члены Совета Безопасности серьезным образом осудил самые последние запуски баллистических ракет, осуществленные 11 февраля 2017 и 19 октября 2016 года. Эти запуски являются серьёзным нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям Совета Безопасности 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321", — говорится в заявлении, одобренном членами СБ в понедельник вечером.
СБ ООН по инициативе двух стран-членов США и Японии, а также Южной Кореи проводит закрытые консультации после первого в этом году испытания баллистической ракеты КНДР.
Еще 275 источников
В мире КНДР
Совбез ООН
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости