Совбез ООН осудил проведенные КНДР испытания баллистических ракет

Совет Безопасности ООН осудил проведенные КНДР испытания баллистических ракет в нарушение шести резолюций.

"Члены Совета Безопасности серьезным образом осудил самые последние запуски баллистических ракет, осуществленные 11 февраля 2017 и 19 октября 2016 года. Эти запуски являются серьёзным нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям Совета Безопасности 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321", — говорится в заявлении, одобренном членами СБ в понедельник вечером.

СБ ООН по инициативе двух стран-членов США и Японии, а также Южной Кореи проводит закрытые консультации после первого в этом году испытания баллистической ракеты КНДР.