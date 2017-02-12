МИД Южной Кореи резко отреагировал на пуск ракеты КНДР

Правительство Южной Кореи решительно осудило пуск баллистической ракеты КНДР и считает подобные провокационные действия Пхеньяна "откровенным нарушением резолюций Совбеза ООН и серьезной угрозой миру и безопасности" на Корейском полуострове и в мире.

"Это является откровенным и открытым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной угрозой миру и безопасности для всего Корейского полуострова и для международного сообщества. Правительство решительно осуждает подобные действия", — цитирует агентство Ренхап текст заявления МИД Южной Кореи.

"Повторяющиеся провокационные действия КНДР являются вызовом по отношению к общему желанию международного сообщества, отраженному в принятой Совбезом ООН резолюции 2321", — подчеркивается в сообщении.

Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (02.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны.

В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон.