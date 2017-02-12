Британский эсминец спас 14 моряков на разбитой яхте в Атлантическом океане

Эсминец королевского военно-морского флота Великобритании спас 14 моряков, которые дрейфовали в Атлантическом океане на сломавшейся яхте. Об этом сообщает Sky News.

Моряки - 13 британцев и один американец - следовали с Азорских островов в Британию, однако мачта их яхты сломалась. Свой маршрут они начали 5 февраля.

Впоследствии британский эсминец HMS Dragon, следовавший по стандартному маршруту, поймал сигнал бедствия и проплыл около 500 миль, чтобы спасти моряков.

"Когда мы прибыли к месту, стало понятно, что яхта потеряла мачту и находилась в весьма плачевном состоянии после почти 48 часов дрейфа в трудных условиях. Мы, однако, были ужасно рады найти всех 14 членов команды живыми", - рассказал один из офицеров эсминца Макс Гросс.

Как отмечается, команда военного корабля подобрала 14 человек в 1,1 тыс. км от Лендс-Энда.

В январе сообщалось, что новозеландец и его дочь выжили после месяца в открытом море на разбитой яхте.