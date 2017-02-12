СМИ: из США в Канаду попали 30 беженцев-нелегалов, опасающихся депортации

Тридцать нелегалов пересекли канадско-американскую границу, опасаясь депортации из США при президенте Дональде Трампе . Об этом сообщил телеканал CBC.

27 человек попали в Канаду через границу американского штата Миннесота и канадской провинции Манитоба - это основной маршрут, используемый нелегалами. Еще три человека - молодая семья беженцев из Сирии с малолетним ребенком - были задержаны полицией на границе штата Нью-Йорк и провинции Квебек. Информация о пересечении беженцами границы на этом участке в канадские СМИ попала впервые.

Ранее в канадской пограничной службе сообщили, что с апреля по декабрь 2016 года через Манитобу в Канаду легально и нелегально попали 410 человек, которые попросили здесь убежища. По просьбе ТАСС в ведомстве пока ситуацию не прокомментировали. Премьер-министр Манитобы Брайан Паллистер на этой неделе заявил, что поставил в известность федеральные власти о росте потока нелегалов, но Оттава не планирует усиливать пограничный контроль. По его словам, провинция "продолжит быть домом надежды для людей со всего мира".

Согласно договору между США и Канадой от 2004 года, лица, ищущие защиты, могут подать соответствующий запрос властям одной из этих североамериканских стран, исходя из того, куда они прибыли первоначально. Если таковые, попав сначала в США, затем через сухопутную границу прибывают в Канаду, то, согласно договору, должны быть депортированы назад, так как США являются безопасной страной, где они могут подать заявление о предоставлении убежища. Однако после последних указов Трампа, как пояснили правозащитники, США больше не являются безопасной страной для беженцев, поэтому нелегалы теперь не могут быть депортированы из Канады.

В январе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.