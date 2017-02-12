Пятидневный безвизовый режим въезда в Белоруссию для иностранцев вступает в силу согласно подписанному в январе президентскому указу. Им могут воспользоваться граждане 80 государств при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт "Минск".

Вместе с тем, безвизовый порядок передвижения не распространяется на тех, кто прилетает в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревается лететь в аэропорты России. Это связано с тем, что авиарейсы между Белоруссией и Россией являются внутренними, и пограничный контроль на них не осуществляется.

Порядок прост

В Государственном погранкомитете республики сообщили, что иностранцам нужно иметь лишь действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, медицинский страховой полис. При пересечении границы в паспорте и миграционной карте гражданина будут проставлены соответствующие отметки, которые проверят на обратном пути.

Опасение российской стороны

Нововведение стало предметом активных дискуссий между Россией и Белоруссией, а предметом опасений с российской стороны стала потенциальная угроза проникновения на ее территорию через Белоруссию нежелательных и опасных граждан (нелегальных беженцев, преступников, террористов). Именно поэтому, как отмечают эксперты, последовало решение России об установлении пограничных зон в регионах, граничащих с Белоруссией, что в свою очередь, вызвало негативную реакцию Минска.

пресс-службе Кремля 3 февраля заявили, что пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился, российская сторона установила лишь режим пограничных зон для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран. При этом "никаких последствий от такого введения для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, нет и быть не может".

Рисков нет

Президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии рисков для Белоруссии и сопредельных стран от введения страной пятидневного безвизового въезда, указав на то, что документ разрабатывался полтора года и был "тщательно выверен..., в первую очередь, с точки зрения возникновения каких-либо рисков", в том числе для "наших союзников и соседей". По его словам, отмена виз не означает отмены пограничного контроля. В МВД страны сообщили, что в рамках Союзного государства существует общий список нежелательных для въезда лиц, в который в настоящее время включено более 1 млн граждан третьих государства. Со своей стороны МИД Белоруссии подтвердил, что "контроль въезжающих граждан при пересечении границы в аэропорту будет осуществляться ровно по тем же базам нежелательных лиц и с соблюдением всех процедур".

Аэропорт готов Национальный аэропорт "Минск " имеет возможность принять дополнительный поток пассажиров, о чем сообщил его замдиректора Рассчитывают на встречные шаги Национальный аэропорт "Минск " имеет возможность принять дополнительный поток пассажиров, о чем сообщил его замдиректора Василий Корнев . По его словам, по итогам прошлого года аэропорт обслужил более 3 млн пассажиров, проектная же мощность воздушной гавани составляет 5,8 млн. В Минске ожидают, что новые решения будут способствовать увеличению числа туристов на 20 %.

Могут ввести более длительный безвизовый режим В МИД Белоруссия заявили, что рассчитывают на встречные шаги ЕС после введения пятидневного безвизового въезда для иностранцев. По словам начальника главного консульского управления МИД РБ Игоря Фисенко, Минск надеется, что "Евросоюзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Белоруссией и ЕС". По его словам, Белоруссия последовательно шла к этому шагу - вначале сделала безвизовым посещение Национального парка "Беловежская пуща", а затем туристско-рекреационного парка "Августовский канал".