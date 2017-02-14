В Конгрессе США отказались изучать налоговую декларацию Трампа

Председатель комитета палаты представителей по доходам и расходам, республиканец Кевин Брэйди заявил, что не намерен проводить расследование в отношении налоговой декларации президента США Дональда Трампа , передает агентство Рейтер.

"Если конгресс начнет использовать свою власть, чтобы вести расследование вокруг налоговой декларации президента, что мешает конгрессу делать то же с обычными американцами?", — приводит агентство слова Брэйди. Он добавил, что конфиденциальность и гражданские свободы очень важны, и его комитет не намерен их уменьшать.

Трамп стал первым за почти 40 лет кандидатом в президенты среди республиканцев и демократов, который не обнародовал свою налоговую декларацию во время избирательной кампании.

Тем не менее, он утверждал, что передал всю необходимую информацию соответствующим ведомствам. В связи с этим к вопросу обнародования декларации было приковано повышенное внимание американской общественности.