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В Конгрессе США отказались изучать налоговую декларацию Трампа
Председатель комитета палаты представителей по доходам и расходам, республиканец Кевин Брэйди заявил, что не намерен проводить расследование в отношении налоговой декларации президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер.
"Если конгресс начнет использовать свою власть, чтобы вести расследование вокруг налоговой декларации президента, что мешает конгрессу делать то же с обычными американцами?", — приводит агентство слова Брэйди. Он добавил, что конфиденциальность и гражданские свободы очень важны, и его комитет не намерен их уменьшать.
Трамп стал первым за почти 40 лет кандидатом в президенты среди республиканцев и демократов, который не обнародовал свою налоговую декларацию во время избирательной кампании.
Тем не менее, он утверждал, что передал всю необходимую информацию соответствующим ведомствам. В связи с этим к вопросу обнародования декларации было приковано повышенное внимание американской общественности.
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