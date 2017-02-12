Более 625 тысяч американцев требуют опубликовать налоговую декларацию Трампа

Под петицией к президенту США Дональду Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию подписались более 625 тысяч человек с момента появления ее на сайте администрации для петиций.

Она была опубликована 20 января, за сутки набрала 100 тысяч голосов, которые требовались для ответа Белого дома. К настоящему моменту петицию подписали 625 972 человека. Ожидается, официальный ответ президентской администрации последует после 19 февраля.

Американцы требуют опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, позволяющими определить, нет ли в его деятельности на посту президента конфликта интересов. В ходе предвыборной компании миллиардер отказался рассказать о том, сколько платит налогов, тем самым нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США.

По словам критиков американского лидера, бизнесмен-миллиардер мог воспользоваться всяческими лазейками и льготами для богатых физических лиц и крупного предпринимательства, что позволило ему почти не платить федеральные налоги.