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Сирийская оппозиция и турецкие войска вошли в Эль-Баб
Бои оппозиции Сирии и поддерживающих ее войск Турции против террористической организации «Исламское государство» идут в городской черте Эль-Баба, сообщил полевой командир так называемой Сирийской свободной армии.
По его словам, изгнание ИГ* из города «становится вопросом времени», передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Сурия аль-Эн».
Как сообщают СМИ, сирийская оппозиция при поддержке турецких войск прорвалась с севера и заняла позиции у мечети Фатима аз-Захра. Кроме того, ими были заняты позиции на на западной окраине Эль-Баба.
Напомним, что с юга наступают правительственные войска Сирии, которые поддерживает российская авиация.
В субботу они освободили населенный пункт Тадеф, который являлся самым укрепленным форпостом боевиков «Исламского государства*» на подступах к городу Эль-Баб.
После освобождения Тадефа сирийская армия вышла на согласованную с Турцией линию разграничения с ССА.
Накануне сообщалось, что вмешательство российских военных позволило остановить столкновение между армией Сирии и поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
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