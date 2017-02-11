Сирийская оппозиция и турецкие войска вошли в Эль-Баб

По его словам, изгнание ИГ* из города «становится вопросом времени», передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Сурия аль-Эн».

Как сообщают СМИ, сирийская оппозиция при поддержке турецких войск прорвалась с севера и заняла позиции у мечети Фатима аз-Захра. Кроме того, ими были заняты позиции на на западной окраине Эль-Баба.

Напомним, что с юга наступают правительственные войска Сирии, которые поддерживает российская авиация.

В субботу они освободили населенный пункт Тадеф, который являлся самым укрепленным форпостом боевиков «Исламского государства*» на подступах к городу Эль-Баб.

После освобождения Тадефа сирийская армия вышла на согласованную с Турцией линию разграничения с ССА.

Накануне сообщалось, что вмешательство российских военных позволило остановить столкновение между армией Сирии и поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"