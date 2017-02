Лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, который был инициатором референдума по соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, в интервью The Times заявил, что в ближайшие пять лет в его стране пройдёт ещё один референдум, который разрушит Евросоюз. Он пояснил, что в результате этого плебисцита Голландия отколется от Европейского союза и, как следствие, последнему наступит конец.

В преддверии предстоящих в Нидерландах парламентских выборов газета The Times взяла интервью у лидера партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. Этот человек, напоминает издание, стал национальной знаменитостью после того, как в прошлом году добился проведения референдума по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. По словам Боде, неважно, каким будет исход предстоящего голосования, в Голландии в ближайшие пять лет пройдёт ещё один плебисцит. «В ближайшие пять лет мы увидим в Нидерландах крупный референдум либо по евро, либо по открытым границам. И это разрушит ЕС, — подчеркнул политик. — В результате нашего движения за референдум Нидерланды отколются от Евросоюза. Это будет серьёзный удар, а затем — конец игры». Как отмечается в статье, схожего мнения с Боде по этому вопросу придерживаются и исследователи из Европейского парламента , которые на этой неделе пришли к заключению, что референдумы по делам, касающимся ЕС, будут проводиться ещё не раз, причём они будут превращаться во «всё более рискованные начинания». В интервью The Times Тьерри Боде также предупредил, что и в других странах ЕС Брюсселю придётся столкнуться с референдумами, проводящимися по народному волеизъявлению. «Также Евросоюзу теперь придётся столкнуться с механизмом проводимых по инициативе снизу референдумов, который ввели Нидерланды. И такие работающие по инициативе снизу прямые демократические механизмы могут распространиться повсюду», — подчеркнул Боде. Тьерри Боде, которого в своё время, как напоминает издание, игнорировали и голландские СМИ, и местный истеблишмент, смог добиться победы на плебисците по Украине, что стало серьёзным потрясением для Брюсселя, пишет The Times.