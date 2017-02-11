МИД Украины предъявит ноту Белоруссии в связи с задержанием писателя Жадана

Посол Белоруссии был вызван в украинский МИД для объясниний по поводу задержания украинского писателя Сергея Жадана

Писатель был задержан в ночь на субботу в Минске в отеле "Юбилейный" и ночь провел в полицейском участке. Писателю сообщили, что с 2015 года ему запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Белоруссия и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, запрет автоматически распространяется на оба государства.

"Руководителю белорусской дипмиссии выражена глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранительных органов в отношении граждан Украины", - цитирует Интерфакс пресс-службу украинского МИД.

Объяснения белорусского посла украинскую сторону не устроили. Поэтому готовится телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Кроме того, МИД Украины готовит ноту протеста.