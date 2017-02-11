Держатель грин-карты получила восемь лет тюрьмы за незаконное голосование в США

Уроженка мексиканского города Монтеррей, проживающая с детства в США, Роза Мария Ортега осуждена судом города Даллас на восемь лет тюрьмы за то, что два раза голосовала на выборах, хотя не имела права этого делать, сообщает The New York Times.

Ортега зарегистрирована в Далласе и является держателем грин-карты. Она голосовала на президентских выборах 2012 года и промежуточных выборах 2014 года и является членом Республиканской партии США . Так, в 2012 году она голосовала за кандидата от республиканцев в президенты Митта Ромни

У иммигрантки четверо детей и муж, который младше нее на 10 лет. Теперь, после отбытия срока наказания, она гарантированно будет депортирована из США и лишена права пребывания на территории страны. В ходе процесса генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что приговор показывает, насколько серьезно штат подходит к безопасности выборов.

Адвокат осужденной Кларк Бердсэлл заявил, что приговор слишком жесток.

"У Ортеги шесть классов образования. Она не знала, что голосовать незаконно. Она может владеть собственностью, служить в армии, получать работу, платить налоги. Но она не может голосовать, и она об этом не знала", - пояснил защитник.