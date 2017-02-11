В ДНР заявили, что вышли на след причастных к убийству комбата Гиви

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышли на след предполагаемых убийц командира батальона "Сомали" Михаила Толстых , известного как "Гиви", сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Михаил Толстых погиб в среду в пригороде Донецка в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". По предварительным данным, "Гиви" погиб в результате выстрела из огнемета "Шмель". Источник в силовых структурах ДНР сообщил РИА Новости, что следствие в ДНР рассматривает несколько версий покушения, в том числе подрыв взрывного устройства.

"Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание", — сказал Басурин журналистам.

Он также отметил, что заявление, появившееся в СМИ от имени якобы ополченца из батальона "Сомали" Игоря Мыльцева о причастности к убийству Толстых его подчиненных — очередной "вброс" со стороны украинских спецслужб.

"Нами сейчас уже доказано, что страница Мыльцева, якобы военнослужащего батальона "Сомали", была давно взломана украинской службой безопасности… Но самое важное из всего этого то, что именно СБУ сделало вброс данной информации, чтобы подло отвести от себя подозрение в непричастности к террористическому акту", — добавил Басурин.

Ранее в "Новой газете" со ссылкой на человека, представившегося ополченцем батальона ДНР "Сомали" Игорем Мыльцевым с позывным "Француз", появилась информация, что убийство Толстых организовали его подчиненные. Теракт в отношении "Гиви" якобы был местью за брошенных командиром сослуживцев во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Эту информацию журналисты узнали в ходе переписки с человеком, назвавшимся Мыльцевым в соцсети. Источник в правоохранительных органах ДНР информацию о причастности ополченцев к гибели "Гиви" опроверг, отметив, что аккаунт, с которого велась переписка с журналистами, был взломан в сентябре 2016 года.