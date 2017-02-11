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СБУ заявила о задержании женщины-снайпера из ДНР
Служба безопасности Украины задержала женщину-снайпера из самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпера террористической организации ДНР", — говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что задержанная прошла четырехмесячную подготовку на территории РФ. Правоохранители возбудили дело по данному факту.
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