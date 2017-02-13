В ООН рассказали о жертвах аваиударов коалиции в Афганистане

В миссии ООН в Афганистане (UNAMA) представили результаты расследования гибели мирных жителей в афганской провинции Гильменд после авиаудара международных сил. По этим данным, жертвами стали не менее 18 человек, преимущественно женщины и дети. Представитель миссии НАТО «Решительная поддержка» и американских ВС бригадный генерал Чарльз Кливлед заявил, что альянс изучит эту информацию. RT разбирался в ситуации.

В миссии ООН в Афганистане подвели итоги проверки информации о гибели мирных жителей в провинции Гильмед в результате бомбардировки, произведённой авиацией международных сил 9 февраля. По данным организации, жертвами инцидента стали около 18 человек, среди которых в основном числятся женщины и дети.

«Международные силы 9 и 10 февраля нанесли авиаудары в районе Сангин провинции Гильменд, целью которых, по сообщениям, являлись антиправительственные группировки. Согласно предварительному расследованию UNAMA, авиаудары унесли жизни по меньшей мере 18 мирных жителей, практически все из них — женщины и дети», — говорится в заявлении на сайте ООН.

В связи с произошедшим в организации выразили серьёзную озабоченность возросшим уровнем насилия в Гильменде. Отмечается, что за прошедший год в провинции в результате боевых действий более 890 мирных жителей были убиты или ранены.

В организации также подтвердили, что собственное расследование инцидента было инициировано и действующей в Афганистане миссией НАТО «Решительная поддержка».

«Мы изучаем все обвинения и активно работаем над тем, чтобы установить, действительно ли гражданские были убиты или ранены в результате ударов авиации США», — цитирует Reuters представителя миссии НАТО и американских ВС бригадного генерала Чарльза Кливледа.

Не обратили внимания

О гибели мирных жителей в результате удара коалиционных сил стало известно лишь спустя два дня после проведения операции. По словам Чарльза Кливледа, авиация НАТО, среди которых и американские самолёты, 9 февраля осуществляли поддержку и защиту афганских военных, которые вели бой с террористами «Талибана» *.

«Осуществляя поддержку и защиту афганских военных, США вели бомбардировку в районе Сангин провинции Гильменд последние 24 часа. Мы ознакомлены с обвинениями в гибели гражданских и относимся к ним со всей серьёзностью. Мы будем работать с нашими афганскими партнёрами для проверки всех сопутствующих материалов. Вопреки заявлениям «Талибана» бомбардировщики B-52 удары не наносили», — отметил он в Twitter.

При этом в комментарии RT Кливленд подчеркнул, что пока в распоряжении командования нет свидетельств, подтверждающих, что мирные жители погибли в результате бомбардировки. Вместе с тем отмечается, что за минувшую недель американская авиация в Гильменде нанесла около 30 бомбовых ударов.

Невозможная обстановка

Несмотря на непрекращающиеся сражения с боевиками првительственной армии и нахождение в стране около 8,4 тыс. американских и 5 тыс. военнослужащих из других стран, ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. С 2015 года движение «Талибан» увеличило площадь контролируемых территорий на 15%, развернув наступление на крупные города. Также в Афганистане активизировалась террористическая группировка «Исламское государство» **.

Так, боевики 8 февраля совершили нападение на сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в провинции Джаузджан. Шестеро представителей организации были убиты, ещё двое пропали без вести. В связи с этим в МККК заявили, что намерены приостановить свою деятельность в стране из-за отсутствия гарантии безопасности.

Красный Крест: Наши работники становятся жертвами спланированных нападений

«По нашим коллегам открыли огонь, они погибли. Мы не можем оказывать помощь людям, если отсутствуют гарантии безопасности нашей деятельности», — сказал в интервью RT пресс-секретарь Красного Креста Томас Гласс.

* «Талибан» — исламистское движение, запрещённое в России.

** «Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России.