Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Не железобетонный ЕС: Пушков намекнул Могерини на снятие санкций
Евросоюз не сможет долго придерживаться санкций против России. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в ответ на реплику главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
«Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции - в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны», - написал Пушков в Twitter.
Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции - в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 февраля 2017 г.
Накануне Могерини встретилась с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Она заявила, что санкции против РФ сохранятся, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. при этом Могерини отметила, что не уверена в позиции американского президента Дональда Трампа и не знает, о чем он недавно разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по телефону.
Оставить комментарий