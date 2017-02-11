В ДНР оценили последствия обстрелов Донецка за сутки

В результате обстрелов за сутки два дома повреждено в посёлке Старомихайловка на западе Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«В результате обстрелов со стороны силовиков за прошедшие сутки в посёлке Старомихайловка по улице Жуковского повреждено два дома, по одному адресу — прямое попадание», — заявил представитель Минобороны ДНР.

Ранее СМИ сообщили, что украинская армия произвела обстрелы западной окраины Донецка и окрестностей Ясиноватой из танковых и артиллерийских орудий.