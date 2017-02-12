Ночной прилив снял с берега свыше 200 дельфинов-гринд в Новой Зеландии

Высокий прилив минувшей ночью погрузил в воду более 200 из 240 дельфинов-гринд, выбросившихся 11 февраля на берег мыса Фаруэлл в Новой Зеландии. Об этом сообщил представитель природоохранного ведомства страны Херб Кристоферс.

Он уточнил, что оказавшиеся в воде животные пока остаются на мелководье в бухте Голден-Бей и не уходят на большую глубину. Прибывшие утром на мыс Фаруэлл добровольцы-спасатели надеются помочь остающимся на берегу 17 живым гриндам уйти в океан во время предстоящего около полудня нового прилива. "У нас уже достаточно добровольцев, чтобы справиться с этой задачей", - подчеркнул Кристоферс.

В ночь с 9 на 10 февраля на берег мыса Фаруэлл, расположенного на северной оконечности новозеландского острова Южный, выбросились 416 гринд. Более 300 из них погибли в пятницу днем. В субботу к тому же месту на мысе Фаруэлл подошла новая стая, и во время высокого прилива спасатели сумели вывести к ней на глубину почти 80 ослабленных животных. В тот же день на берег в расположенном неподалеку районе выбросилась еще одна большая стая гринд - 240 животных.

В минувшие дни на мыс Фаруэлл приезжали сотни людей, они укрывали гринд кусками ткани и поливали их водой, чтобы уберечь от солнечных лучей. Из-за большого наплыва желающих помочь животным на местных дорогах возникли большие пробки.

Согласно предварительным данным, события последних дней на мысе Фаруэлл стали одним из самых масштабных случаев выброса на берег морских млекопитающих за всю историю наблюдений в Новой Зеландии. В 1918 году около тысячи гринд выбросились на побережье островов Чатем, а в 1985 году 450 животных выбросились на берег острова Грейт-Барриер.

Длина гринд составляет от 4 до 8 метров, а вес в среднем - около 800 кг.