Сноуден опроверг свою причастность к разведке Росиии

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Россия предполагает выдать его Соединенным Штатам. «Наконец-то: неоспоримое свидетельство того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не торгует своими шпионами, иначе остальные испугаются, что окажутся следующими», — написал Сноуден на своей странице в Twitter

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве «подарка» Дональду Трампу , стремясь наладить с ним отношения.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где какое-то время находился в транзитной зоне аэропорта.

Россия предоставила Сноудену временное убежище, срок которого неоднократно продлевали.