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Пентагон сообщил о ликвидации полевого командира ИГ
ВВС США нанесли удар по полевому командиру группировки «Исламское государство» Рашиду Касиму, передает ТАСС заявление официального представителя ведомства майора Корпуса морской пехоты Эйдриена Рэнкина-Гэллоуэя.
«В настоящее время мы оцениваем результаты этого авиаудара», — отметил он.
По его словам, террорист, скорее всего, был убит.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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