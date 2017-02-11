Пентагон сообщил о ликвидации полевого командира ИГ

ВВС США нанесли удар по полевому командиру группировки «Исламское государство» Рашиду Касиму, передает ТАСС заявление официального представителя ведомства майора Корпуса морской пехоты Эйдриена Рэнкина-Гэллоуэя.

«В настоящее время мы оцениваем результаты этого авиаудара», — отметил он.

По его словам, террорист, скорее всего, был убит.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.