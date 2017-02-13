WSJ: советника Дональда Трампа могут уволить из-за разговора с послом России

В Белом доме не исключают увольнения советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна после того, как стало известно о проведенном им разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком , сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации. По его словам, господин Флинн уже принес всем свои извинения, однако позиция Дональда Трампа по вопросу увольнения своего советника пока не совсем ясна. По словам источника, глава государства назвал инцидент «нежеланным» и пообещал изучить детали произошедшего.

При этом другой знакомый с ситуацией собеседник WSJ утверждает, что президент США выразил уверенность в своем советнике и «хочет двигаться дальше». По информации издания, в выходные с Майклом Флинном встречался старший советник главы государства Стивен Бэннон . Он считает, что пока господина Флинна стоит оставить в должности, однако «быть готовыми» уволить его, если потребуется.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что советник Майкл Флинн обсуждал вопрос санкций с послом России в США Сергеем Кисляком за месяц до инаугурации Дональда Трампа, в конце прошлого декабря. Источники WP рассказали, что многие представители американского правительства сочли контакты господина Флинна и господина Кисляка как «потенциально незаконный» сигнал Кремлю, что Россия может ожидать смягчения санкций. В Кремле опровергли информацию о содержании беседы российского посла с советником Дональда Трампа.

Подробнее о реакции Кремля на публикацию читайте в материале «Ъ» «Из переговоров с США убирают санкции».