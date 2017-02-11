Трамп посоветовал Роухани быть осторожнее в высказываниях

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Роухани быть осторожнее в выборе высказываний. Об этом республиканец заявил журналистам на борту президентского самолета.

"Ему лучше быть осторожнее", - сказал он на просьбу прокомментировать слова Роухани о том, что "те, кто будет использовать в отношении Исламской Республики язык угроз, пожалеют об этом".

Такое заявление Роухани сделал в пятницу, когда по всему Ирану прошли массовые манифестации по случаю годовщины победы в стране в 1979 году исламской революции. Торжества начались 31 января. 38 лет назад в этот день в Иран из многолетней ссылки вернулся лидер антимонархического движения аятолла Рухолла Мусави Хомейни. 10 февраля было объявлено о свержении шахского режима и победе исламской революции.