Советник Трампа заявил о доказательствах фальсификаций на президентских выборах

У Белого дома имеется множество доказательств фальсификаций на президентских выборах. Об этом старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир 12 февраля.

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, речь идет о проголосовавших людях, живущих более чем в одном штате», — сообщил Миллер.

По его словам, зафиксировано участие в процедуре умерших людей и тех, кто не являлись американскими гражданами. Голосующие умершие люди, люди без гражданства США. Вы не будете отрицать, что на выборах было зарегистрировано огромное число голосов людей, не являющихся гражданами страны», — подчеркнул советник.

Миллер назвал сложившуюся ситуацию скандалом и добавил, что Соединенные Штаты должны быть «в ужасе» из-за того, что на выборах голосуют те, у кого нет на это права, тем самым перечеркивая права законопослушных американцев.

Хиллари Клинтон. Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. В конце ноября он заявлял о значительных фальсификациях во время голосования в трех штатах — Вирджиния, Нью-Гэмпшир и Калифорния. Там победила основная соперница Трампа — представитель Демократической партии