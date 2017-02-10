Патруль ОБСЕ задержали на блокпосте ДНР под Горловкой

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) более часа продержали один из патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ) на блокпосте под Горловкой. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter

«Вооруженные члены так называемого «ДНР» обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 мин. на блокпостах», - говорится в сообщении.

Вооруженные члены так наз. "ДНР" обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 мин. на блокпостах — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 февраля 2017 г.

В конце января в районе города Авдеевка (20 километров от Донецка) начались ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами ДНР. В обострении конфликта обе стороны обвиняют друг друга. 1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. ОБСЕ признала нарушение минских соглашений в зоне вооруженного конфликта. Жертвами боевых действий возле Авдеевки стали десятки человек.