СМИ узнали подробности российского авиаудара по турецким военным

Непреднамеренный авиаудар по турецким военным, нанесенный российской авиацией в Сирии, произошел после того, как сирийские боевики атаковали сторонников Дамаска, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к Минобороны . Согласно информации «Ведомостей», ситуация развивалась следующим образом. Утром в четверг боевики « Сирийской свободной армии » атаковали правительственные «силы Тигра» (отряды во главе с генералом Сухейлем, имеющим позывной «Тигр»), перейдя трассу М4, которая считалась линией разграничения между протурецкими и сирийскими силами. И те, и другие проводили наступление на город Эль-Баб, оплот ИГ

В результате боевики захватили селение Эль-Хуз, «тигры» понесли потери в живой силе и технике, после чего последние вызвали поддержку ВКС России. Перед тем, как самолеты прибыли на место, в селение, занятое оппозицией, вошли турецкие военные, которые и попали под обстрел. Среди правительственных сил не было российских авианаводчиков, также предполагается, что сторонники Дамаска приняли боевиков оппозиции за исламистов.

Теперь Россия и Турция договорились, что в передовых отрядах, наступающих на Эль-Баб, будут находиться авианаводчики двух стран.

Ранее в пятницу западные информагентства сообщили, что Россия предотвратила под Эль-Бабом столкновение между боевиками и правительственными силами. Судя по некоторым деталям, речь об одном и том же происшествии. При этом о том, как именно Россия взяла ситуацию под контроль, не сообщалось.

Вечером в пятницу Генштаб Турции распространил заявление, согласно которому российской стороне заранее были переданы координаты местонахождения турецких военных, подвергшихся авианалету. Якобы это был стационарный пункт, занимаемый турецкими силами на протяжении 10 дней.

В то же время, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш признал авиаудар ВКС России полностю случайным.