Киев направил запрос Москве по поводу задержания украинских граждан

МИД Украины направил в МИД и МВД РФ запросы, касающиеся 47 граждан Украины. Их задержали во время спецоперации против наркодилеров. Об этом сообщается в Facebook департамента консульской службы украинского МИД.

«В адрес МИД России и Следственного департамента МВД России направлены запросы о подтверждении информации о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и наличие адвоката», — говорится в сообщении.

Накануне российская полиция сообщила, что после спецоперации были задержаны 67 участников преступной группировки «ХимПром», из них 47 являются гражданами. Украины.