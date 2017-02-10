Генштаб Турции: Россию оповещали о военных в точке авиаудара

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ), нанесшие удар по турецким военнослужащим в Сирии, знали о расположении турецких войск в арабской республике. С таким заявлением выступили в генеральном штабе Турции. Заявление ведомства передает РИА Новости

«Наши военные, которые девятого февраля были атакованы с самолета, находятся в одной и той же точке в течение последних десяти дней. Восьмого февраля по данной дислокации со стороны позиции, расположенной на подконтрольной Российской Федерации территории, была выпущена ракета. В тот же день в 23.11 координаты расположения наших сил были еще раз доведены до сведения ответственных лиц в оперативном центре в Хмеймиме. В тот же час военный атташе РФ в Анкаре был приглашен в наш Генштаб, где ему еще раз были переданы координаты расположения наших военных», - заявили в ведомстве.