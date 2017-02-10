В ДНР озвучили две основные версии убийства Гиви

«Первая – это применение РПО-З «Шмель» и вторая – подрыв взрывного устройства», — заявил Басурин.

Как отмечается в сообщении, следователи ДНР уже установили причастность к убийству ряда лиц. Кроме того, как говорится в публикации, власти самопровозглашенной республики обнаружили связь предполагаемых организаторов и исполнителей убийства со спецслужбами Украины.

9 февраля «Новая газета» опубликовала материал, в котором ополченец Игорь Мыльцев (позывной «Француз») заявил, что участвовал в организации убийства Толстых из чувства мести. Также, по словам Мыльцева, к убийству причастны еще три ополченца. Позже Игорь Мыльцев опроверг заявление, заявив, что аккаунт в социальных сетях, с которого отправляли сообщения изданию, был взломан неизвестными еще в сентябре 2016 года.

8 февраля Михаил Толстых был убит в своем рабочем кабинете, располагавшемся на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Власти ДНР обвинили в убийстве Толстых украинские спецслужбы. Михаил Толстых принимал участие в боях за Славянск и Иловайск летом 2014 года. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. У погибшего командира батальона осталась дочь.