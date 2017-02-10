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В ДНР озвучили две основные версии убийства Гиви
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выдвинули две версии убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом заявил заместитель главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Его слова передает РИА Новости.
«Первая – это применение РПО-З «Шмель» и вторая – подрыв взрывного устройства», — заявил Басурин.
Как отмечается в сообщении, следователи ДНР уже установили причастность к убийству ряда лиц. Кроме того, как говорится в публикации, власти самопровозглашенной республики обнаружили связь предполагаемых организаторов и исполнителей убийства со спецслужбами Украины.
9 февраля «Новая газета» опубликовала материал, в котором ополченец Игорь Мыльцев (позывной «Француз») заявил, что участвовал в организации убийства Толстых из чувства мести. Также, по словам Мыльцева, к убийству причастны еще три ополченца. Позже Игорь Мыльцев опроверг заявление, заявив, что аккаунт в социальных сетях, с которого отправляли сообщения изданию, был взломан неизвестными еще в сентябре 2016 года.
8 февраля Михаил Толстых был убит в своем рабочем кабинете, располагавшемся на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Власти ДНР обвинили в убийстве Толстых украинские спецслужбы. Михаил Толстых принимал участие в боях за Славянск и Иловайск летом 2014 года. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. У погибшего командира батальона осталась дочь.
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