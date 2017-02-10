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Глава Нацбанка Украины встревожилась из-за черных летающих слонов
Экономистам следует вместо термина «черные лебеди» использовать фразу «черные слоны», так как в последнее время неопределенности в мировой экономике с каждым днем становится только больше. С таким заявлением выступила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Ее слова передает агентство Bloomberg.
«Ситуация опасная и нервная. Неопределенность везде, нет больше «черных лебедей», «черные слоны» летают над миром», — заявила Гонтарева
По словам Гонтаревой, миру угрожают валютные войны в результате усиления протекционизма после Brexit и победы на выборах президента США Дональда Трампа. Также, как отмечает глава Нацбанка Украины, мировое сообщество переживает период деглобализации.
Под термином «черный лебедь» экономисты подразумевают непредсказуемые, часто катастрофические события, которые сильным образом оказывают влияние на финансово-экономическую систему. В 2016 году «черными лебедями» называли решение о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС) и победа Дональда Трампа на выборах США. Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказался 51,89% жителей королевства. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года, 20 января 2017 года политик вступил в должность.
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