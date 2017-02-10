Глава Нацбанка Украины встревожилась из-за черных летающих слонов

Экономистам следует вместо термина «черные лебеди» использовать фразу «черные слоны», так как в последнее время неопределенности в мировой экономике с каждым днем становится только больше. С таким заявлением выступила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева . Ее слова передает агентство Bloomberg

«Ситуация опасная и нервная. Неопределенность везде, нет больше «черных лебедей», «черные слоны» летают над миром», — заявила Гонтарева

По словам Гонтаревой, миру угрожают валютные войны в результате усиления протекционизма после Brexit и победы на выборах президента США Дональда Трампа . Также, как отмечает глава Нацбанка Украины, мировое сообщество переживает период деглобализации.