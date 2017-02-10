Ветеран АТО обвинил Киев в утилизации патриотов Украины на передовой в Донбассе

Киев «утилизирует» в зоне боевых действий в Донбассе патриотов Украины. С таким заявлением в пятницу, 10 февраля, выступил ветеран АТО — антитеррористической операции, так украинские власти называют боевые действия на юго-востоке страны — Анатолий Виногродский, передает интернет-издание «Гордон».

По его словам, на том, что «патриоты тупо утилизируются на линии фронта», наживается президент Украины Петр Порошенко . Так Виногродский объяснил необходимость экономической блокады Донбасса.

«Блокада продолжается. Мы перекрыли две железнодорожные ветки. Сейчас собираем людей для перекрытия очередных путей движения поездов», — сказал он.

Ранее в пятницу сообщалось, что бойцы 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые опубликовали видеообращение к Порошенко с требованием прекратить торговлю с Донбассом, отправлены командованием на передовую.

Торговую блокаду ДНР и ЛНР в конце января начали участники АТО и ряд общественных деятелей.