СМИ: китайские чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на совещании, посвященном способам мотивации медлительных и ленивых государственных служащих, сообщает портал Ecns.cn.

Инцидент произошел в округе Сянъян. Один из спящих мужчин, согласно поступающей информации, занимает пост заместителя секретаря Коммунистической партии Китая в бюро городского планирования. Другой служит заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан.

Провинившиеся чиновники, как решило дисциплинарное бюро местного отделения Коммунистической партии, должны публично принести извинения и направить в горком письма с самокритикой.