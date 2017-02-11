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СМИ: китайские чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью

Китайские чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью
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Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на совещании, посвященном способам мотивации медлительных и ленивых государственных служащих, сообщает портал Ecns.cn.
Инцидент произошел в округе Сянъян. Один из спящих мужчин, согласно поступающей информации, занимает пост заместителя секретаря Коммунистической партии Китая в бюро городского планирования. Другой служит заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан.
Провинившиеся чиновники, как решило дисциплинарное бюро местного отделения Коммунистической партии, должны публично принести извинения и направить в горком письма с самокритикой.
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