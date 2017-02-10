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Американские военные сфотографировались с флагом США у границы Эстонии и России

Американские военные устроили фотосессию у границы с Россией
Фото:
Группа американских военных сделала фотографию с флагом США в эстонской Нарве на границе с Россией.
Снимок был сделан на фоне Ивангородской крепости. Как передаёт «Вести.Ru», сами военнослужащие находились в Нарве, которая отделена от Ивангорода рекой, расположенной на границе государств.
Ранее сообщалось, что американские и эстонские военные проведут пеший поход вдоль границы с Россией.
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