СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии

Ошибка турецкого командования могла стать причиной непреднамеренного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по турецким военным в Сирии, сообщает «Коммерсант»

Как рассказал газете источник в органах военного управления, несогласованная с российской стороной передислокация турецких войск в квадрат, по которому должны были нанести авиаудар, могла стать причиной происшествия. Он отметил, что координаты целей были заранее согласованы по линии российского и турецкого генштабов, а также командования авиационных группировок. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ имели достаточный налет, а большинство из них уже имели опыт выполнения боевых задач в Сирии. Именно эти самолеты в связке с экипажами F-16 и F-4 ВВС Турции бомбили боевиков в Эль-Бабе 18, 21 и 26 января.

Накануне в результате удара ВКС России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих.