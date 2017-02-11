Трамп заявил о желании поладить с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона и Пекина есть шанс наладить отношения. Об этом он заявил в пятницу, 10 февраля, сообщает BBC News.

«У меня состоялся очень, очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, мы обсудили много вопросов. Это была очень долгий разговор», — отметил американский лидер. По его словам, Соединенные Штаты и Китай уже находятся на пути к улучшению отношений.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером 9 февраля. В ходе беседы Трамп согласился и далее придерживаться политики «одного Китая». Кроме того, стороны договорились участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, представляющим взаимный интерес. В Белом доме звонок охарактеризовали как «сердечный разговор».

8 февраляТрамп направил Си Цзиньпину письмо, в котором заявил, что надеется на сотрудничество с китайским коллегой, чтобы «развивать конструктивные отношения», которые принесут пользу обеим странам.

Отношения США и КНР обострились после того, как в декабре 2016 года Трамп поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что вызвало негодование Пекина. Тогда республиканец заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться.

4 декабря Трамп в своем Twitter раскритиковал экономическую политику Китая и его военную активность в Южно-Китайском море.