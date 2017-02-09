Михаила Толстых (позывной Гиви), убитого 8 февраля, осталась дочь. Сам командир отряда «Сомали» неоднократно заявлял, что у него нет семьи. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил писатель Захар Прилепин

«У Гиви осталась дочь. За сегодняшнюю ночь на той стороне погибло очень много людей. Это всем украинским читателям, которые второй день бегут сюда похохотать. Про ваши похороны вам не расскажут. Увидите похороны — похохочете там», — написал Прилепин.

В одном из интервью Толстых заявлял, что считает себя «в этом плане свободным человеком», так как у него есть только «машина, которую подарил мне Александр Захарченко (глава самопровозглашенной Донецкой народной республики)».

8 февраля Михаил Толстых был убит в своем рабочем кабинете, располагавшемся на базе возглавляемого им батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Предполагается, что в окно помещения влетел снаряд реактивного огнемета «Шмель». Власти ДНР обвинили в убийстве Толстых украинские спецслужбы. «Новая газета» выпустила интервью с добровольцем из Москвы Игорем Мыльцевым (позывной Француз), в котором он признался в организации убийства командира «Сомали» из чувства мести. Позже Мыльцев опроверг сообщения издания, заявив, что его соцсети, с которых были отправлены сообщения газете, были взломаны неизвестными еще в сентябре 2016 года.