Трампу не понравился договор о разоружении с РФ

В публикации отмечается, что, когда по инициативе российского главы речь зашла о продлении CHB-3, президент США прервал разговор, чтобы узнать у своих советников, о каком договоре идет речь. После этого Трамп назвал договор ошибочным и выразил мнение, что большую выгоду от соглашения извлекла Россия. В Вашингтоне отказались комментировать данную информацию, в Кремле никак не отреагировали на публикацию агентства.

28 января главы США и России впервые провели телефонный разговор. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал разговор как «важное начало развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении». В одном из интервью Трамп заявлял, что намерен заключить с российским властями новый ядерный договор в рамках переговоров по отмене санкций. По словам американского президента, начать можно с того, что «ядерное оружие должно быть существенно сокращено».

Срок действия договора СНВ-3 истекает в 2020 году. Согласно этому соглашению, количество ядерных боезарядов должно быть сокращено до 1550 единиц.