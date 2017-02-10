Гройсман уверен, что НАТО полностью поддерживает Украину

"Сегодня была плодотворная встреча с и. о. генерального секретаря. Мы обсудили двусторонние отношения. Хочу подчеркнуть, я услышал очень четкие месседжи о том, что альянс полностью поддерживает Украину, нет двух разных мнений по этому поводу, и все 28 стран-членов полностью четко высказались и в поддержку Украины и понимают те процессы, которые происходят в стране. Мы обозначили и ряд новых вопросов, которые могут быть расширены в нашем сотрудничестве, например, вопрос о более существенной поддержке Госслужба по ЧС", — сказал Гройсман в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, на встрече с генсекретарем обсуждалось обострение конфликта в Донбассе, в частности в Авдеевке.

"Госслужба по ЧС является важным моментом внутренней безопасности, поэтому мы обсудили и то, что мы сможем повышать наше сотрудничество в этой сфере, — обучение наших военных, плюс работа с трастовыми фондами, которые в рамках программы нашего сотрудничества оказывают техническую поддержку Украине. То есть, я остался доволен этой встречей. Считаю, сегодня по линии НАТО все очень четко свидетельствуют, что Украину поддерживают, понимают", — сказал Гройсман.