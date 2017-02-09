Тимошенко: я не ждала встречи с Трампом у туалета

«Безусловно, это обман, и это невозможно. Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета. […] Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака», - заявила Тимошенко.

Как сообщалось ранее в ряде СМИ, Юлия Тимошенко дожидалась встречи с Дональдом Трампом возле туалета, после чего политиков провели в небольшой офис. 2 февраля в Вашингтона состоялся ежегодный молитвенный завтрак, на котором присутствовали представители различных конфессий и высокопоставленные политики со всего мира. Всего в мероприятиях, организованных христианской организацией Fellowship Foundation, приняли участие порядка 3500 человек. По сведениям американской прессы, Трамп «коротко пересекся с Тимошенко во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком». Кроме того, как говорилось в сообщениях, американский президент не обещал поддержки Украине. 7 февраля Дональда Трамп заявил, что «не знает, что на самом деле происходит в Донбассе».