Тимошенко отрицает, что ждала встречи с Трампом возле туалета

Ранее украинское бюро BBC со ссылкой на источники среди американских советников Тимошенко сообщило, что она 2 февраля провела короткую встречу с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, в ходе которой президент США дал гарантии поддержки Украины. По данным источника, Тимошенко ожидала Трампа возле туалета, после чего их провели в небольшой офис.

"Безусловно, это обман, и это невозможно. Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета. Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", — приводит в четверг слова Тимошенко сайт телеканала "112 Украина".