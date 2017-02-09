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«Новая газета»: боец «Сомали» признался в убийстве Гиви
Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) предположительно организовали четверо бойцов возглавляемого им батальона. Об этом рассказал гражданин России доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, который представился бойцом подразделения ДНР «Сомали» (позывной Француз), сообщает «Новая газета». Он признался, что среди организаторов нападения был он и еще трое бойцов «Сомали». По его словам, убийство командира было совершено с мотивом мести после того, как Гиви якобы оставил сослуживцев во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.
Как сообщал «Ъ», главная военная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по факту гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых. Следственным органам ДНР удалось выйти на след исполнителей убийства Михаила Толстых, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. «Уже определено место, из которого был произведен выстрел»,— приводит его слова «РИА Новости».
Командир подразделения «Сомали» погиб в среду утром. В его кабинете произошел взрыв.
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