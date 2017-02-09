Яценюк предложил свои услуги Трампу в возведении стены с Мексикой

Как пишет "Укринформ", за основу Яценюк предложил взять проект "Стена", который предполагает возведение разделительной стены на границе с Россией.

По словам экс-премьера, его проект станет заметно дешевле, нежели проект Трампа по сооружению стены с Мексикой.

"По их (американским) расчётам, у них 1 км границы стоит около $10 млн. Это в 30-40 раз дороже, чем тот проект, который имеется на Украине", - заявил Яценюк.

Яценюк не стал упоминать о том, что его проект, анонсированный в 2014 году позднее был остановлен из-за нехватки средств.