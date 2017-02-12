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ТАСС

За ходом голосования в Туркмении следят наблюдатели от ОБСЕ, СНГ, ШОС, ООН и ОИС

За ходом голосования в Туркмении следят наблюдатели
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За ходом голосования на выборах президента Туркмении следят сегодня наблюдатели от нескольких международных организаций. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК страны.
"Наряду с национальными наблюдателями за ходом проведения выборов президента изъявили желание принять участие 154 наблюдателя международных организаций, таких как ОБСЕ, ООН, ШОС, СНГ и ОИС", - отметили в ЦИК.
По словам представителей Центризбиркома, также в списке значатся наблюдатели от Турции, Афганистана, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австрии и США.
На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе Гурбангулы Бердымухамедов, являющийся бессменным руководителем страны с 2006 года. Жители Туркмении изберут президента сроком на семь лет.
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