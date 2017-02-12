За ходом голосования в Туркмении следят наблюдатели от ОБСЕ, СНГ, ШОС, ООН и ОИС

За ходом голосования на выборах президента Туркмении следят сегодня наблюдатели от нескольких международных организаций. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК страны.

ООН, "Наряду с национальными наблюдателями за ходом проведения выборов президента изъявили желание принять участие 154 наблюдателя международных организаций, таких как ОБСЕ ШОС , СНГ и ОИС", - отметили в ЦИК.

По словам представителей Центризбиркома, также в списке значатся наблюдатели от Турции, Афганистана, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австрии и США.