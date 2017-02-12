В Туркмении началось голосование на президентских выборах

Избирательные участки для проведения голосования на президентских выборах открылись в Туркмении в 07.00 (05.00 мск) в воскресенье, волеизъявление продлится до 19.00 (17.00 мск).

Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

В списки избирателей внесены 3223455 человек. Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов

Согласно новой конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.