Минск упрекнул Москву в приравнивании белорусов к иностранцам

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что созданием пограничных зон Россия приравняла белорусов к иностранцам. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Установлением погранзон Россия приравняла белорусов к гражданам третьих стран, к иностранцам», — сказал Мирончик. По его словам, это расходится с базовыми принципами отношений Белоруссии и России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства назвал показательным тот факт, что на границе с другими странами Россия не установила пограничных зон.

6 февраля в ФСБ России заявили, что установление погранзоны вдоль границы с Белоруссией связано с борьбой с нелегальными транзитными миграционными потоками, наркотрафиком и терроризмом. В спецслужбе отметили, что это не предусматривает введение пограничного контроля.

27 января директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам. В Минске данное решение раскритиковали.

Распоряжение предположительно связано с ожидаемым введением в действие указа белорусского президента Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. В перечень, в частности, вошли все государства Евросоюза , а также США, Бразилия и Япония. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане третьих стран, которым для посещения РФ нужно оформлять визу, получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых процедур.

Пограничная зона — участок местности в виде полосы земли вдоль границы государства и территории, где ограничены свободное передвижение людей и их хозяйственная деятельность. На границе с Россией есть пограничная зона в Финляндии.