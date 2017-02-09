У одной из сборных на ЧМ по биатлону найден допинг

У сборной Казахстана по биатлону австрийская полиция обнаружила запрещенные фармакологические препараты. По факту обнаружения допинга были начаты следственные действия. Об этом сообщает «Спорт-экспресс»

Как утверждается в публикации, полиция также обнаружила в ходе обыска расположения казахстанской команды многочисленные медицинские устройства. В обыске участвовали порядка 30 сотрудников криминальной полиции Тироля. В полицейской сводке также отмечается, что в январе 2017 года на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выкидывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены шприцы, ампулы из-под лекарства, системы для переливания крови. В этих же коробках были найдены рукописные предписания, по которым можно сделать вывод, что выброшенные вещи принадлежали сборной команде Казахстана по биатлону. У всех казахстанских биатлонистов на соревнованиях взяли анализы мочи и крови. Результаты будут известны позже. Чемпионат мира по биатлону стартовал 9 февраля в австрийском Хохфильцене. Он продлится до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.