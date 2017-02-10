Казахстанских биатлонистов подставил врач

Халатность к утилизации медикаментов стала причиной обысков в сборной на ЧМ в Австрии

Сборную Казахстана по биатлону заподозрили в использовании допинга на чемпионате мира из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению. Об этом на пресс-конференции в Астане заявил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов.

Накануне старта чемпионата мира по биатлону в Австрии полиция провела обыски в расположении сборной Казахстана. Спортсменов заподозрили в употреблении допинга. В четверг в Хохфильцене состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено, что в ходе обысков были обнаружены и отправлены на экспертизу все медицинские препараты. Сборная Казахстана заявила, что обладает всеми необходимыми документами на использование препаратов, которые изъяла австрийская полиция.

Сегодня на пресс-конференции в правительстве Казахстана в Астане председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта страны Елсияр Канагатов заявил, что это случилось из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению. По словам спортивного чиновника, «после использования был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов». Он заверил, что казахстанские биатлонисты использовали разрешенные препараты, и подчеркнул, что атлеты могут использовать препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), так как «тоже болеют и им нужно восстанавливаться».

«Это халатное отношение нашего врача. Кроме запрещенных препаратов есть препараты, которые не запрещены. Нашим спортсменам требуется восстанавливаться, иногда наши спортсмены тоже болеют, и эти препараты, которые не запрещенные WADA, вместе с врачами они используют,— сказал господин Канагатов.— А после их использования был нарушен порядок утилизации отходов».

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Акоты Раимкулова сообщила, что казахстанские спортсмены находятся под правовой защитой своего государства и им оказывается необходимая помощь. «Нашим спортсменам в Австрии обеспечена вся правовая защита, все проходит в рамках закона. Если есть какие-то оплошности, человеческий фактор, когда не были соблюдены определенные правила, то, думаю, ситуация прояснится»,— цитирует госпожу Раимкулову ТАСС.

Ранее IBU опубликовал информацию о том, как в январе 2017 года на глазах очевидцев на АЗС в Восточном Тироле была выброшена большая коробка, где было обнаружено использованное одноразовое медицинское оборудование, в том числе шприцы и ампулы, а также рукописные заметки, указывающие на возможное применение допинга. В коробке содержались аккредитации на мероприятия IBU представителей сборной Казахстана, в связи с чем все участники чемпионата мира от страны были поголовно протестированы на допинг в Хохфильцене.

Вера Мухина

Как российский биатлон попал в очередной допинговый скандал

Международный союз биатлонистов в середине декабря 2016 года сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства список российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов. Сама эта новость не могла считаться неожиданностью. Сразу же после публикации второй части своего доклада, посвященного допингу в России, независимый эксперт WADA Ричард Макларен предупредил, что имена всех вероятных фигурантов допинговых скандалов будут переданы им в соответствующие международные федерации. Неожиданностью оказалось количество этих имен. Читайте подробнее